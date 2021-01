Op bezoek bij het kerstbomenkerkhof van Haarlem: "Meer bomen dan ooit"

HAARLEM - Alles gaat anders en dus ook het inzamelen van de kerstbomen in Haarlem. Het is een traditie dat de kinderen de bomen ophalen in ruil voor een zakcentje, maar dat is nu té risicovol. Daarom halen de medewerkers van Spaarnelanden de duizenden bomen nu zelf op, stadsdeel voor stadsdeel.

Het is vandaag Driekoningen en dat betekent dat je nu toch echt afscheid moet nemen van je kerstboom. Anders brengt het ongeluk, tenminste, dat dachten ze vroeger. Spaarnelanden heeft de Haarlemmers opgeroepen om de bomen niet tegen de huizen of in de tuinen te plaatsen, maar op de stoep of op de plek waar normaal de rolcontainers worden geleegd. De bomen worden dan stadsdeel voor stadsdeel opgehaald en onder meer in Vijfhuizen verzameld. Daar ontwikkelt zich deze dagen een kerkhof aan duizenden Haarlemse kerstbomen.

Nu zelf sjouwen

Het zware sleep- en sjouwwerk doen de medewerkers van Spaarnelanden nu dus zelf, zoals Robert Wiersma. In het centrum van de stad, aan de Gedempte Voldersgracht, 'gooit' hij de bomen samen met een collega in de perskraakwagen. "Als de kinderen het zouden doen, dan scheelt het ons natuurlijk een hoop werk en kunnen wij weer andere werkzaamheden uitvoeren. We moeten nu gewoon even flink aan de bak met z'n allen en dan komt het wel goed", lacht hij. Aan sommige kerstbomen hangen nog wat slingers of kerstballen. "Ik ga het er niet allemaal uitpeuteren, dat kost te veel tijd." Dat wordt later in Vijfhuizen gedaan.

Twee kansen

De komende dagen trekken de wijkteams van Spaarnelanden door alle stadsdelen. Inwoners krijgen twee kansen om de bomen op te laten halen. Een mevrouw komt snel nog even aanrennen om haar boom bij Robert in te leveren. "Het was de laatste boom die we konden vinden, een beetje een zielig boompje. Maar hij heeft bij ons een goed thuis gehad", vertelt ze. Mogelijk is het de laatste keer dat ze een echte boom koopt. "We moeten toch een beetje om het milieu denken." Misschien moet ze dan toch een keer in Vijfhuizen gaan kijken.