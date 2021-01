Kanonnen en militaire uitrusting gevonden van in 1799 gezonken Brits oorlogsschip

Het schip was diep weggezakt in de zeebodem, maar is door erosie weer tevoorschijn gekomen. De natuurlijke erosie ter plekke is groot: tientallen meters per jaar verdwijnen in zee en scheepswrakken die daar zijn vergaan, spoelen bloot. Overheden en amateurduikers zorgen voor monitoring van de wrakken en de berging van blootgespoelde objecten.

Afgelopen zomer werd het wrak van de HMS Apollo en de zeebodem eromheen onderzocht. Daarbij zijn een aantal vondsten ontdekt en boven water gehaald. Het gaat hierbij om veel van de overboord geworpen kanonnen en om militaire uitrusting van de opvarenden. Zo zijn er twee leren patroontassen gevonden die met een riem aan de heup hingen, en twee leren schedes voor de bajonetten. Ze zijn opvallend goed bewaard gebleven.

Invasie Fransen

De HMS Apollo werd in 1794 te water gelaten en was onderdeel van een vloot om de Britten te beschermen tegen een mogelijke invasie van de Fransen. Het schip strandde bij Texel, door een navigatiefout, tijdens een van de patrouilles van de Royal Navy langs de Noordzeekust. De kapitein probeerde tevergeefs het schip nog te redden door alle kanonnen over boord te laten gooien en zo het schip lichter te maken. De opvarenden konden worden gered.