De Peiling: Alle essentiële beroepen eerst laten vaccineren?

NOORD-HOLLAND - De eerste coronavaccinaties met het Pfizer-vaccin zijn een feit. Bij de GGD in Veghel is vandaag gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Daarnaast start een aantal ziekenhuizen met de vaccinatie van zorgpersoneel.

Welke beroepen hebben er wat jou betreft prioriteit als het gaat om de vaccinaties? Vind jij dat een leerkracht even belangrijk is als een zorgmedewerker? Moet het vaccineren van politiemedewerkers gelijk getrokken worden met zorgmedewerkers?

Bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking in instellingen zijn het meest kwetsbaar voor het virus en krijgen daarom ook in januari of februari een inenting. De volgende groep die aan de beurt is, zijn de intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers. Vervolgens de zestigplussers en alle andere zorgmedewerkers.

Wie tussen de achttien en de zestig jaar oud is en een medische indicatie heeft, kan zijn oproep voor een vaccinatie in februari verwachten.

Zorgmedewerkers die niet behoren tot de groepen met prioriteit, worden vanaf april opgeroepen via hun werkgever.

De laatste groep, de mensen van achttien tot zestig jaar, zonder medische indicatie, wordt niet eerder dan april of mei opgeroepen voor een vaccinatie.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de volgorde in beeld gebracht in een infographic.

Vrijwillig

De overheid neemt geen extra maatregelen voor mensen die zich niet willen laten vaccineren. Reizen en toegang tot openbare plekken en gebouwen worden dus niet voorbehouden aan mensen die zich hebben laten vaccineren.

Ook werkgevers hebben niet of nauwelijks de mogelijkheid om mensen tot vaccinatie te dwingen.