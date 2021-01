HILVERSUM - De natuurbeschermers van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve hebben grote zorgen over de plannen om het Hilversumse landgoed Monnikenberg. De provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat hebben plannen om komend najaar het weiland en de akker op het landgoed af te graven. Volgens de vereniging is dat een 'grote aanslag op de landschappelijke en culturele waarden van het landgoed'.

Dat het weiland en de akker worden afgegraven gebeurt omdat ze voor de natuur te weinig waarde hebben, stelt het Goois Natuurreservaat. De natuurbelangenvereniging is het daar niet mee eens. "Op het gewenste heideveld zouden meer dieren kunnen leven. Ook denken de provincie en het GNR dat de heide nodig is omdat de natuurverbinding over het nieuwe ecoduct anders niet goed gaat werken. Daar denken wij ook anders over", aldus de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve.

De Hilversumse natuurbelangenvereniging denkt daar anders over. Om de plannen de verwezenlijken moeten er veel grond afgegraven worden, de vereniging wil dat tegenhouden en heeft daarom een zogeheten zienswijze ingediend bij Gedeputeerde Staten. Volgens de vereniging wordt er onomkeerbare schade aangericht. "Nergens in het Gooi is een landgoed met beukenbossen en een heide daartussen", stelt de vereniging.

De natuurbeschermers stellen dat, als de bodem zo diep wordt afgegraven, het gevaar bestaat dat de beschermde aardkundige waarden van de natuurgebieden Monnikenberg en Anna's Hoeve worden aangetast. "Met name het micromilieu en de kleine verschillen in de bodemgesteldheid zouden snel verstoord zijn. De provincie heeft niet voor niets hier een beschermende status opgelegd. De provincie erkent dat de aantasting, maar denkt dat de schade minimaal zal zijn", aldus de VBAH.

'Begin van het einde'

Daarnaast wijst de belangenvereniging er onder meer op dat voor de aanleg van een aantal poelen en waterpartijen op Anna's Hoeve nog dieper gegraven moet worden, tot zelfs 4.20 meter. De provincie heeft voor wat werk een vergunning aangevraagd, die ondertussen ook is toegezegd. De vereniging vreest een precedent werking en stelt dat het 'het begin van het einde is'.

De natuurbelangenvereniging stelt eveneens dat er 'geen enkele informatie is' over de huidige natuurwaarden van het weiland en de akker. De vereniging wil helder hebben welke planten er leven en welke dieren er nu gebruik van maken. "Bekend bij GNR en provincie is natuurlijk wel dat er dassen zijn die in 2019 twee jongen kregen. Verdwijnen weiland en akker dan is daarmee ook het belangrijkste voedselgebied van de dassen opgerold. Voedselgebrek zal er eerst toe leiden dat er geen voortplanting meer is en de kans is groot dat alle dassen zo verdwijnen", zo klinkt het.

Noodzaak

De natuurbeschermers willen van de provincie en het Goois Natuurreservaat weten of de geplande ingrepen wel echt nodig zijn. "Als het weiland en akker niet worden afgegraven, wat gaat er dan fout bij de verbinding via het nieuwe ecoduct? Welke dieren zullen dan niet kunnen passeren? Is het ecoduct dan een mislukking?", zo vragen ze zich af.

De zienswijze van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve tegen de natuurplannen op Monnikenberg telt al met al twintig pagina's. De bezwaren moeten nog onder de loep worden genomen door de omgevingsdienst als verlener van de eventuele vergunning.