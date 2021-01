Schagenaren in verzet tegen meer verkeer door hun wijk: "Al 600 handtekeningen"

SCHAGEN - De verkeersveiligheid is in gevaar als er nóg meer verkeer door de wijk Muggenburg in Schagen komt rijden. Dat is de angst van buurtbewoners. Er zijn plannen voor een nieuwe woonwijk achter Muggenburg, maar er is maar één toegangsweg om daar te komen. Dat kan niet, vindt de buurt.

"We hebben inmiddels al 600 handtekeningen opgehaald, het blijft stijgen en we blijven oproepen", vertelt Caroline Hermans, één van de mensen achter de petitie 'Muggenburg in verzet'. "Dan kan je wel zien dat er veel verontruste burgers zijn. Ze zijn erg blij dat we in actie zijn gekomen."

De nieuwe wijk gaat Muggenburg-Zuid heten. Er leidt momenteel maar één weg richting de locatie en dat is de Verzetlaan. "We zijn absoluut niet tegen de bouw van de wijk. Heel fijn dat er juist wordt gebouwd hier in Schagen. Maar we maken ons zorgen over het verkeer. Niet alleen het bouwverkeer, maar ook het verkeer van de nieuwe bewoners. Het is hier nu al heel druk en ook in geval van calamiteiten kunnen de hulpdiensten daar best last van krijgen", zegt Hermans.

Oplossing

De groep vindt dat er twee zaken moeten gebeuren. "In het bestemmingsplan staat al een nieuwe aansluiting op de N245 ingetekend. Dat is wat ons betreft de oplossing voor alle problemen", vertelt mede-actievoerder Peter Karsman. "En dan zal de rust weer spoedig neerdalen in Muggenburg."

Het tweede deel van de oplossing zit in een verbindingsweg tussen de twee wijken. "We willen daar graag een dynamische afsluiting hebben met beweegbare palen. Overdag kunnen de ouders met de kinderen daar langs fietsen en in geval van calamiteiten kunnen de palen zakken en kunnen de hulpdiensten er bij."

Wethouder

Wethouder Jelle Beemsterboer is op de hoogte van de zorgen in Muggenburg. Hij vindt dat hij eigenlijk net iets te snel geweest met het naar buiten brengen van het nieuws over de plannen voor de eerste fase van de wijk. "We snappen dat mensen geen bouwverkeer door de wijk willen. We zijn in overleg met de bouwer wat we kunnen doen, we zijn aan het zoeken nog. Maar de zorgen van de mensen zijn luid en duidelijk over gekomen."

De groep Muggenburg in verzet is blij met dat geluid en is in gesprek met de wethouders. De actie gaat ondertussen door. Ze blijven handtekeningen inzamelen. "We willen de petitie op 9 februari aanbieden", zegt Hermans. "We gaan zeker met de wethouder in gesprek, sterker nog de afspraak staat."