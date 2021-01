Actiegroep Schipholwatch wil einde aan alle nachtvluchten

SCHIPHOL - Actiegroep Schipholwatch is een petitie gestart om een einde te maken aan alle nachtvluchten van Schiphol. De petitie staat sinds gisteren online en is vanochtend ruim 380 keer getekend. Schipholwatch rekent niet alleen op handtekeningen van omwonenden, maar hoopt ook op de sympathie van reizigers die het zat zijn om 'voor dag en dauw' te melden voor hun vluchten.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De nachtvluchten hebben grote gevolgen voor de gezondheid van omwonenden, stelt Schipholwatch. In tegenstelling tot de vaak constante stroom van aankomende en vertrekkende vluchten overdag, worden omwonenden 's nachts vooral verspreid gestoord en zitten ze meerdere keren rechtop in hun bed.

De actiegroep wil met haar petitie in de Tweede Kamer laten afdwingen dat Schiphol stopt met alle nachtvluchten. Op Schiphol was er ruimte voor 32.000 nachtvluchten per jaar, maar dat aantal moest al omlaag om KLM in aanmerking te laten komen voor de miljardenlening van de overheid. Vooral KLM-dochter Transavia start en landt in de nachtelijke uren.

Huilende kinderen

Schipholwatch kiest bij deze petitie voor een opvallende strategie. De club roept niet alleen omwonenden op om te tekenen, maar ook reizigers die vakanties boeken en gedwongen zouden zijn om daarvoor een nachtvlucht te moeten nemen. "Iedereen kent de taferelen wel van huilende kinderen op een donker vliegveld. Ook voor de passagiers zou het afschaffen van de nachtvluchten een veel comfortabelere reis mogelijk maken."

Handtekeningen uit Maastricht

Veel ondertekenaars van de petitie zijn anoniem, maar naast echte omwonenden van Schiphol laten ook inwoners van gemeenten van ver buiten Schiphol een handtekening achter, zoals Maastricht, Rosmalen en in de buurt van Zwolle. Volgens een woordvoerder van Schipholwatch zijn die ondertekenaars solidair met de bewoners rondom Schiphol.