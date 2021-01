Jongeren op zoek naar antwoorden rond grote thema's in nieuw programma What's Next?

Zijn er voor de nieuwe generatie genoeg woningen en wat wordt er in de provincie gedaan rond klimaat en duurzaamheid? Jongeren van 18 tot 25 jaar onderzoeken wat er bij hun leeftijdsgenoten leeft rond thema's als wonen, klimaat en mobiliteit in What's Next? , een nieuw jongerenprogramma van AT5 en NH in samenwerking met de provincie Noord-Holland.

Via sociale media en interviews op straat steken de jongeren van What's Next? de peilstok in Noord-Holland. Met hun conclusies bekijken ze wat er in de provincie aan wordt gedaan.

In de eerste aflevering doen de jongeren onderzoek naar het thema Wonen. Het merendeel van de ondervraagde jongeren woont nog thuis, maar zou het liefst een eigen woning willen hebben met twee of meer slaapkamers, geen makkelijke uitdaging in de huidige woningmarkt. Ze bezoeken een jongere die een tijdelijke woning heeft gevonden in Alkmaar en bekijken wat de provincie aan het woonprobleem doet.

De eerste aflevering is vanaf vandaag ook te zien op Instagram.