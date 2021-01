Jong Ajax voor de zevende keer op rij zonder overwinning

OSS - Jong Ajax is in de eerste divisie aan een slechte reeks bezig. Dinsdagavond verloor de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag met 1-0 bij TOP Oss. Het was de zevende opeenvolgende wedstrijd waarin de piepjonge Amsterdammers niet tot winst kwamen (5x gelijk, 2x verlies).

De wedstrijd was nog geen minuut oud of de Amsterdamse beloften kregen een dot van een kans om op voorsprong te komen. Max de Waal besloot direct te schieten, maar zijn schot werd geblokt.

Na tien minuten was het aan de andere kant wel raak: uit een hoekschop kopte centrale verdediger Jan Lammers met een achterwaartse kopbal knap de 1-0 tegen de touwen. In het vervolg van de eerste helft viel er niet heel veel gevaar te noteren.

17-Jarige basisdebutant

De mooiste kans was in de 26e minuut opnieuw voor De Waal. Hij lepelde bal over het doel van TOP na een loepzuivere pass van Kian Fitz-Jim. De pas 17-jarige middenvelder - in de zomer van 2019 overgenomen van AZ - maakte in Oss zijn basisdebuut nadat hij eerder tegen Telstar al was ingevallen.

Trainer Mitchell van der Gaag begon met nóg twee 17-jarigen in de basis: Youri Regeer en Ar'jany Martha. Dat kwam doordat Ajax met een aantal blessures kampt en meerdere spelers zijn doorgeschoven naar het eerste elftal. In de tweede helft kwamen ook de 17-jarig Youri Baas en Gibson Yah in het veld. Voor de laatste waren het zijn eerste minuten in het betaalde voetbal