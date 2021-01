Politie massaal op zoek naar vermiste man in Schinkelbos Aalsmeer

AALSMEER - De politie is vanavond in en bij het Schinkelbos in Aalsmeer met een groot aantal agenten op zoek naar een vermiste man. De zoektocht staat onder leiding van de Amsterdamse politie, maar ook de Noord-Hollandse politie en de Koninklijke Marechaussee speuren mee.

"We maken ons zorgen om hem vanwege zijn mentale gesteldheid", zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie tegen NH Nieuws. De politie heeft aanwijzingen dat de man zich in het bos of de directe omgeving van het bos bevindt. "We denken en hopen dat we hem daar kunnen vinden."

Op foto's is te zien dat er op het parkeerterrein van het Rennaissance hotel aan de rand van het bos een groot aantal politie- en marechaussee-auto's staat geparkeerd. "Het is een gebied met veel groen, maar we focussen niet louter op het bos, ook op de rest van Aalsmeer en Kudelstaart."

Signalement

De vermiste man is 53 jaar oud, 1,90 meter lang, heeft een slank postuur en lichtgrijs, kort haar. Hij draagt een rode jas met daarop het logo van de Kudelstaartse voetbalvereniging RKDES, een blauwe spijkerbroek en zwarte werkschoenen. Verder heeft hij een tas bij zich met daarin een oranje veiligheidsvest.