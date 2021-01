Wijkzuster Alkmaar bestolen van scooter: "Ik heb hem nu juist zo hard nodig"

ALKMAAR - Wijkzuster Kim Veldman uit Alkmaar is er ziek van. Haar nieuwe scooter werd afgelopen zondagavond, toen ze net op bezoek was bij een cliënt, gestolen. En dat komt erg slecht uit. Door de coronacrisis heeft ze het razend druk. "Ik heb hem heel erg hard nodig. Ik ben echt onthand."

De wijkzuster dacht even dat ze gek geworden was toen ze zondagavond haar scooter niet meer zag staan. Ze was hooguit een kwartiertje weg, even langs bij een cliënt aan het Hooftplein in Alkmaar. Haar scooter stond net als altijd gewoon op slot. "Toen ik terugkwam twijfelde ik even waar ik hem neer gezet had maar toen ik hem echt niet meer zag, raakte ik compleet in paniek."

Ze ging terug naar binnen en sprak een collega aan. Die had even daarvoor twee jonge mannen bij haar scooter zien rommelen. "Ze vond het niet verdacht omdat ze niet wist dat het mijn scooter was. Ze zijn er lopend vandoor gegaan. We hebben nog tot twaalf uur 's nachts gezocht maar de vogels waren gevlogen."