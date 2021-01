Hans' touringcars staan al bijna jaar stil in loods: "Je ziet het stof er op komen"

"Je moet toch iets", zegt Hans. "Als je gaat zitten wachten totdat het allemaal weer over is, gaat het hem niet worden." Hij onderhoudt nu vrachtwagens en bussen van ondernemers die nog wél rijden. Zelf sleutelen aan wagens is iets waar hij in 1995 mee begon, maar sinds de crisis is het een mooi alternatief: hij kan ervoor in zijn eigen loods terecht.

Een van de chauffeurs is net als Hans aan het sleutelen, maar dan aan driftauto’s. Ook Vivian heeft tijdelijk andere werkzaamheden gevonden. Zo houdt ze onder andere de boekhouding van andere ondernemers bij en is ze een webshop begonnen. "En vanaf april ben ik bezig geweest met een boek", zegt ze trots. "Alle chauffeurs van Nederland konden daaraan meedoen. Ik hoorde ze vaak zeggen: 'Ik maak zoveel mee, daar kan ik wel een boek over schrijven.' Maar niemand doet dat ooit. Ik heb tegen de chauffeurs gezegd dat ze mij hun verhalen kunnen opsturen en dat ik ze zou bundelen. Dat hebben we gedaan."

Nieuwe bussen

Allemaal zijn ze in het bedrijf druk bezig met de nieuwe taken, maar soms is Hans nog een beetje triest. In januari vorig jaar werden er nieuwe bussen gekocht. "Die staan hier al vanaf maart binnen en voor de rest doen ze niks. Soms starten we ze nog even op zodat het nog blijft draaien. Maar verder dan hier even de deur uit en terug doen ze niks. Als dat stilstaat… je ziet het stof erop komen. Op een gegeven moment ben je het zat, dan rijd je ze naar buiten om een wasborstel erover te halen. Dan is er niets veranderd, alleen de bus is schoon."

Toch is hij strijdbaar: "Stilzitten doen we wel als we heel erg oud zijn. Tot die tijd zijn we zoveel mogelijk bezig. Alles wat we kunnen doen is proberen het hoofd boven water te houden. Van negen tot 's avonds bezig zijn om te overleven, want dat is wat we nu doen."