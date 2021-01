Aantal Gooise coronabesmettingen lijkt weer wat te dalen, wel veel sterfgevallen

Laren heeft over de afgelopen twee weken van de hele regio relatief het hoogste aantal coronabesmettingen. Per 100.000 inwoners zijn daar in de afgelopen twee weken 860 mensen positief getest. Dat betekent in de praktijk dat er daar de afgelopen twee weken 97 personen positief zijn getest op corona. Dat aantal lag vorige week nog een stuk hoger.

Ook in Huizen ligt het aantal besmettingen nog hoog, al laat ook die gemeente een daling zien. In Huizen zijn de afgelopen twee weken 785 mensen positief getest. Dat komt neer op 324 nieuwe besmettingen. Twee weken geleden lag dat aantal nog op 473 mensen.

Weesp heeft relatief minste besmettingen

In Weesp ligt het aantal nieuwe besmettingen het laagst. Dat is opvallend, aangezien Weesp wekenlang steevast tot de Gooise gemeenten met de meeste besmettingen hoorde.

In Weesp zijn in de afgelopen twee weken per 100.000 inwoners 461 mensen positief getest. In de praktijk betekent dit dat er daar de afgelopen twee weken 91 personen positief zijn getest op corona. Dat waren in de voorgaande twee weken nog 205 mensen.

Voor de andere Gooise gemeenten geldt dat de besmettingscijfers ook zijn afgenomen.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: