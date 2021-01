Grote groep tieners terroriseert Purmerend: "Burgemeester, doe iets!"

PURMEREND - Een groep van dertig tot veertig kinderen in de leeftijdscategorie van elf tot vijftien jaar, terroriseert al maandenlang een gedeelte van de wijk Weidevenne. Mishandelingen, bedreigingen, brandstichting en vandalisme zijn aan de orde van de dag. Buurtbewoners zijn ten einde raad. "De gemeente en politie moeten snel in actie komen, anders gaat dit binnenkort fout", klinkt het.

Tieners terroriseren Weidevenne - Regio Purmerend

Stenen door ramen, nitraatbommen door brievenbussen of in kliko’s, woningen bewerkt met graffiti en eieren. De schrik zit er in de wijk goed in. Bewoners trekken al geruime tijd aan de bel bij gemeente en politie, maar zij voelen zich niet gehoord. "We worden letterlijk van het kastje naar de muur gestuurd." Nieuwspartner Regio Purmerend sprak met vier verschillende buurtbewoners. Allen willen zij anoniem blijven uit angst voor represailles.

Quote "Dit heeft niets meer te maken met kwajongens-gedrag, dit gaat veel verder" Annonieme buurtbewoner uit weidevenne

De groep jongeren houdt zich met name op rondom de pleinen bij de Caïrostraat en de Karavaanstraat. Maar ook bij De Kraal, Columbuzz, de zilveren glijbaan en winkelcentrum Weidevenne is de groep regelmatig te vinden. De jongste zit in groep zeven. Een enkeling in groep acht. De meeste kinderen zijn eerste en tweede klassers van de middelbare school. Social media "De jongens en meisjes hebben een gezamenlijke whatsapp-groep. Via deze groep worden gemiddeld 2.000 berichten per dag naar elkaar verstuurd. In het weekend vaak tot 03:30 uur ’s nachts. De laatste tijd wordt ook de app Snapchat ingezet, omdat berichten daarin vanzelf weer verdwijnen. Via deze kanalen waarschuwen de kinderen elkaar zodra er politie in aantocht is. En ze delen hun 'successen'. De groep is het meest actief tussen 14:00 en 22:00 uur. Het grootste deel woont ook in de wijk en een aantal uit Purmer-Noord en Purmer-Zuid." "Zodra je iets van hun gedrag zegt, word je uitgelachen. Vervolgens ben jij het doelwit. Ze roepen door brievenbussen om mensen uit te lokken. ‘Kom dan, kom dan’. Huizen worden besmeurd. Auto’s zijn het mikpunt. De groep belaagt niet alleen volwassenen, ook kinderen worden via social media getreiterd en bedreigd. Rondom het Van Damplein is er ook sprake van overlast. Zo worden er auto’s op het parkeerdek worden door de groep ‘verplaatst’." "Politie, de wijkmanager, de gemeente, handhaving. Ze zijn allemaal op de hoogte. Ze wijzen naar elkaar of zeggen niet veel te kunnen doen. Soms komt de politie langs na verschillende meldingen. De groep is dan snel op de hoogte via Whatsapp of Snapchat en stuift uit elkaar. Een kwartiertje later zijn ze terug. Het water staat ons aan de lippen. Velen van ons hebben inmiddels camera’s aangeschaft. Sommigen hebben zelfs hun huis te koop gezet. Ik ben bang dat dit binnenkort fout gaat omdat een van de buren zich niet kan beheersen."

Quote "Hebben ouders een idee wat dit met hun kind doet?" Buurtbewoner

Sommige ouders weten van niets. Of willen niets weten. Er is een moeder van één van de jongeren die een kennis bij handhaving heeft. Zij hoort 'wel eens wat'. De zoon van de vrouw is gevraagd om zijn eigen moeder uit te horen. Die informatie wordt gedeeld via de Snapchat-groep. Noodkreet "Ook het gescheld en gevloek is verschrikkelijk. De hele dag hoor ik ‘gekanker’. Soms verhuizen we naar boven om rustig tv te kunnen kijken. Het geschreeuw overstemt het geluid. Nitraatbommen worden over schuttingen gegooid. Volle kliko’s en fietsen worden omgetrapt. Laatst stak de groep een scooter in de brand bij het station."

Quote "Burgemeester, doe iets! Stel een plaatselijk samenscholingsverbod in. Dit loopt uit de hand!" Buurtbewoner

De bewoners doen een noodkreet. Niet alleen richting de gemeente, de politie en het maatschappelijk werk. Maar ook nadrukkelijk aan de ouders in de Weidevenne. "Alle ouders met kinderen in de leeftijdscategorie 11 tot 5 jaar zouden met hun kinderen in gesprek moeten gaan. Met name als ze vaak buitenshuis met hun 'vrienden' afspreken. Je denkt dat jouw kind niet betrokken is, of anders niets doet. Maar zeker dertig tot veertig ouders hebben geen idee wat er gaande is. Geloof mij, het is verschrikkelijk. Dit wil je niet als ouder. Niet voor de buurt, maar ook niet voor je kind." Bonnen uitgedeeld De gemeente Purmerend laat aan NH Nieuws weten dat ze op de hoogte zijn van de onrust in de wijk. "We zijn de afgelopen weken samen met politie, handhaving, jongerenwerk, buurtsportcoaches en de wijkmanager in de wijk aanwezig geweest. We spreken jongeren aan, Spurd organiseert sportactiviteiten in de wijk - ook nu nog na de kerstvakantie - en er zijn waarschuwingen en bonnen uitgedeeld voor afsteken vuurwerk en wildplassen." Donderdag is er een vervolgoverleg. "Dit doen we om te kijken wat er nu nodig is, want we kunnen ons goed voorstellen dat bewoners hier overlast van hebben", aldus de gemeente Purmerend.