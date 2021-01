Minder coronabesmettingen in alle gemeenten uit de regio

ALKMAAR - Het aantal mensen in de regio Alkmaar dat de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. Het betekent evengoed dat in de regio het risiconiveau zeer ernstig nog steeds van toepassing is.

In de periode van 23 december tot en met 5 januari december telt de gemeente Alkmaar 613 nieuwe besmettingen. Twee mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen en vier overleden. In Heerhugowaard werden er 350 besmettingen gemeld. Drie mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen en ook zoveel overleden.

Castricum heeft er deze periode 182 nieuwe besmettingen bijgekregen: één persoon is opgenomen en één overleden. In Langedijk kwamen er 214 besmettingen bij. In Bergen zijn 172 nieuwe besmettingen geconstateerd. Één persoon is opgenomen in het ziekenhuis. In Heiloo kwamen er 153 besmettingen bij.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen twee weken in jouw gemeente: