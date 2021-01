Aalsmeerse arts blij met vroeg vaccin: "Wij lopen overmatig risico op besmetting"

AALSMEER - Binnenkort kunnen alle huisartsen zich laten vaccineren, naast ziekenhuispersoneel en verzorgenden die deze toezegging eerder al kregen. Huisarts Frans Göbel uit Aalsmeer is blij met iets meer voorrang bij de vaccinatie. "Hoe het georganiseerd gaat worden weet ik niet. Ik heb het alleen in het nieuws gelezen", reageert de huisarts.

De arts vindt het lastig om zichzelf vóór zijn patiënten te stellen. "We zitten nu in een situatie in Nederland dat iedereen die vaccinatie wil. Ik heb het gevoel dat de overheid het ook niet weet. Eerst de bewoners van verzorgcentra, dan opeens de medewerkers en zo wordt dat lijstje steeds uitgebreid. Ik vind het verwarrend." Dit weekend heeft de overkoepelende beroepsvereniging voor huisartsen aangegeven dat de huisartsen graag zouden zien dat ook zij snel gevaccineerd kunnen worden. De Aalsmeerse huisarts legt uit waarom hij dat ook een goed idee vindt. "Ik denk dat wij overmatig risico lopen om besmet te raken. We zien veel mensen met klachten in de praktijk. Ook moeten we bewoners van de verzorgingstehuizen die bewezen coronapatiënt zijn behandelen. Ik voel me daardoor heel kwetsbaar." Tekst gaat verder onder de video:

Huisarts Frans Göbel gaat binnenkort gevaccineerd worden - NH Nieuws

Het is eerder regel dan uitzondering voor Frans om in deze tijd huisbezoeken te doen bij coronapatiënten. "Vorige week heb ik zeven huisbezoeken gedaan. Ik moet dan beoordelen of ze naar het ziekenhuis moeten worden doorverwezen of niet. Die mensen zien wij als eerste. In pak, met bescherming, maar dat is relatief." De huisarts is niet bang om corona te krijgen, maar beseft zich goed dat lang niet iedereen er met enkel griepverschijnselen vanaf komt. "Ik vind vooral de verschijnselen op de lange termijn een probleem vormen."

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Frans Göbel fietst honderden kilometers per week in Aalsmeer en omgeving. Voor hem is dat een combinatie van lichaamsbeweging en ontspanning. "Ik ken een aantal jonge mensen die veel sporten die corona hebben gehad. Een kennis van mij is nog steeds niet fit. Mijn leven zou verwoest zijn als ik bijvoorbeeld niet meer het energieniveau zou hebben wat ik nu heb. Dat maakt me angstig." Thuis De arts zegt tegen NH Nieuws dat er thuis soms ook onzekerheid heerst door zijn werk. "Het is niet anders, ik doe m'n werk, maar thuis willen ze wel dat ik eerst douche en schone kleren aantrek en afstand houd." Wanneer de huisartsen precies gevaccineerd gaan worden, is nog onduidelijk. Eerder was NH Nieuws te gast bij de vaccinatielocatie voor zorgpersoneel in Alkmaar. Het ligt voor de hand dat Frans Göbel zijn prik op Schiphol moet halen.