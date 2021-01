Schaatser Ramler geselecteerd voor World Cups in Heerenveen

De 23-jarige Amsterdammer zal bij de tweede World Cup (29-31 januari) samen met Jorrit Bergsma in actie komen op de mass start. Tijdens de eerste World Cup (22-24 januari) in Heerenveen is Ramler reserve op de mass start. De schaatser pakte vorig jaar twee titels op het WK voor studenten in Amsterdam. Op zowel de 5000 meter als de 10.000 meter was hij de snelste.

Irene Schouten uit Hoogkarspel komt op beide World Cups in actie op de mass start.