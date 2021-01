Stadsgesprekken J.P. Coen krijgen meer vorm: eerste helft dit jaar op de planning

HOORN - De gemeente Hoorn is weer een stap verder in het vormgeven van het stadsgesprek over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Burgemeester Jan Nieuwenburg laat weten dat de voorgesprekken met zo'n twintig 'meedenkers' erop zitten. In de eerste helft van het jaar moeten de stadsgesprekken gaan plaatsvinden.

Burgemeester Jan Nieuwenburg is samen met wethouders Kholoud al Mobayed (Diversiteit) en Samir Bashara (Kunst en Cultuur en Erfgoed) om tafel gaan zitten met een groep 'meedenkers'. "Deze groep heeft zich naar aanleiding van onze oproep in juni actief bij ons gemeld met ideeën over het stadsgesprek", zo laat de burgemeester weten in een brief aan de gemeenteraad.

Het gaat volgens de burgemeester om een groep met diverse achtergronden, waaronder het onderwijs, sport, kunst en cultuur, welzijnswerk en historici. De meedenkers werd gevraagd om hun mening te geven over de vorm en inhoud van de stadsgesprekken over het standbeeld.

Een Hoorns gesprek

De uitkomsten daarvan maakte de burgemeester gisteren bekend. Allereerst de vorm: de meedenkers adviseren om fysieke gesprekken te voeren op meerdere plekken in de gemeente, zo laat de burgemeester weten. Het moet een Hoorns gesprek zijn, waarin een breed publiek uit Hoorn wordt uitgenodigd. Een andere uitkomst is dat het geen debat moet zijn, maar een gesprek waarin verschillende partijen naar elkaar luisteren en elkaar leren begrijpen.

Dan de inhoud van de gesprekken. De meedenkers vinden dat er een breder gesprek moet worden gevoerd over maatschappelijke inclusie, racisme, het koloniale en slavernijverleden en het standbeeld van JP Coen. Maar ook over discriminatie op andere gronden: zoals op het werk, school en sport. "Daar moet de gemeente ook een standpunt over innemen. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan doen, of weet waar hij/zij terecht kan als dat niet zo is?", is te lezen in de brief van de burgemeester.

Onderzoek onder inwoners

Daarnaast wordt er geadviseerd om vooraf onderzoek te doen onder inwoners: over hoe zij denken over discriminatie en in hoeverre zij dit ervaren. Hier wil de gemeente komende drie maanden mee beginnen. Dit wordt vervolgens gebruikt als startpunt voor de gesprekken.

De gemeente gaat nu op zoek naar een bureau met kennis over inclusie, die de stadsgesprekken gaat leiden. De stadsgesprekken moeten vanaf het tweede kwartaal beginnen. De verwachting is dat er aan het einde van het jaar een eindrapport komt met daarin conclusies en aanbevelingen over J.P. Coen.