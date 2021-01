Man op straat overvallen voor deur van Bussumse coffeeshop

De overval was rond 12.30 uur. Welke winkel het slachtoffer precies kwam uitlopen, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Het heeft er echter alle schijn van dat de man coffeeshop De Piramide had bezocht. Een medewerkster van de coffeeshop vertelt aan NH Nieuws dat de overval inderdaad voor de deur van het pand was, maar zegt dat de coffeeshop er verder niets mee te maken heeft. Verder wil ze niet al te veel over het vooral kwijt.

De dader van de overval sloeg na zijn daad meteen op de vlucht. Deze verdachte zou er vandoor zijn gegaan in een lichtkleurige BMW, waar de politie nog naar op zoek is.

Het onderzoek naar de overval is nog in volle gang. De recherche heeft na het voorval nog lang onderzoek gedaan op straat.