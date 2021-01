Forum voor Democratie wil zondag manifesteren in Volendam

"Stand van zaken is dat de aanmelding voor de manifestatie nog niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten", vertelt woordvoerder Leendert Klein van gemeente Edam-Volendam. FvD heeft volgens hem wel gecommuniceerd dat de manifestatie zou komen, maar dit niet kortgesloten met de gemeente.

Klein: "We hebben geen doel en draaiboek ontvangen van de manifestatie. De gemeente heeft contact gezocht met FVD en aan hen gevraagd wat de bedoeling is. Daar hebben we ook nog geen concrete informatie op ontvangen."

Tegen coronamaatregelen

Tussen 15:00 en 17:00 uur kunnen aanhangers van de partij zich verzamelen en in Volendam. In een video laat Baudet weten: "Wij gaan demonstreren tegen de absurde coronamaatregelen, maar ook hebben over de plannen voor Nederland."



Het is niet verrassend dat FvD voor Volendam kiest, want veel stemmende Volendammers hebben in het verleden op de partij gestemd. Vooral "dat hij zegt hoe het zit" valt in het vissersdorp goed in de smaak. De vraag is wel of Volendam nog steeds voor Baudet stemt. Met onder andere de Volendamse Mona Keijzer in beeld heeft hij een geduchte tegenstander.



