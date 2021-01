Schrik voor Bussumse zwerfvuilruimer Mike: plots staat zijn 'afvalkar' in brand

Waar Mike normaal gesproken zonder problemen aan het werk gaat, ging het gisteren mis. Mike kiepte een vuurwerkton om in zijn karretje en wilde het afval daarna wegbrengen. "Opeens begon het te roken in mijn karretje en daarna zelfs te fikken", vertelt de enthousiaste Bussumer. "Binnen de kortste keren stond het hele karretje in de brand. Het was niet meer te redden."

Met het brandje verliest Mike zijn 'trouwe maatje'. Hij verzamelt al dertien jaar afval. "Dit karretje heb ik zeker negen jaar gehad", vertelt hij.

Stilzitten na de brand hoeft Mike niet. Nadat de Bussumer foto's van zijn afgebrande afvalkar op social media plaatste, sprongen andere Bussumers meteen te hulp. Mike kreeg al snel meerdere tweedehands karretjes aangeboden.

Reddende engel

Toch is zijn echte reddende engel plaatsgenote Stefanie de Wit. Ze zag het afgebrande karretje en startte meteen een inzamelingsactie. "Gisteravond had ik al genoeg geld binnen om een nieuw bakje te bestellen. Die komt nu volgende week binnen", vertelt ze.

Stefanie groeide samen met Mike op in de buurt en weet hoe belangrijk het werk voor hem is. "Hij is echt de hele dag bezig met het ophalen van zwerfafval in Bussum. Met deze actie kunnen we ook eens wat voor hem terugdoen."