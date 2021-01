Vermoedelijk drugslaboratorium ontmanteld in Heemskerk

HEEMSKERK - Op de Rijksstraatweg is vermoedelijk een drugslaboratorium ontdekt. De politie kwam het laboratorium op het spoor, nadat een getuige melding maakte van een drugslucht. In het gehuurde pand troffen agenten twee mannen aan van 31 en 44 jaar die vermoedelijk bezig waren met de productie van drugs. Zij zijn aangehouden en worden verhoord.

De getuige kon de drugslucht ruiken, omdat hij een schuurtje heeft in de omgeving, zegt een politiewoordvoerder. "De getuige dacht eerst aan een hennepgeur, maar de politie rook bij aankomst een meer chemische lucht. Een soort aceton geur."

Dit bleek te kloppen, want binnen trof de politie 17 vaten van 20 liter aan met vluchtige stoffen. Aceton is een voorbeeld van zo'n vluchtige stof. Binnen in het pand waren meerdere chemische stoffen aanwezig, maar om welke dit gaat wil de politie niet bekendmaken.

De twee mannen die zijn aangehouden, hebben beiden geen vaste woon- of verblijfplaats. De productieruimte was gevestigd op de bovenverdieping van een woning.

Nader onderzoek moet uitwijzen waar de mannen precies mee bezig waren.