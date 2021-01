Studenten starten actie zodat iconische flowerbikeman in Amsterdam kan blijven

AMSTERDAM - Studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn een campagne gestart, zodat ‘flowerbikeman’ Warren Gregory en zijn vrouw Michelle legaal in Nederland kunnen blijven. Het stel woont al een paar jaar noodgedwongen in Nederland, omdat ze de kosten voor de benodigde medische hulp in thuisland Amerika niet kunnen opbrengen. Met de actie hopen de studenten 5.000 dollar binnen te halen, waarmee Gregory een een werkvergunning kan aanvragen.

"Heel veel mensen hier vinden het geweldig wat ik doe, dat hoor ik van iedereen", vertelt Warren in de documentaire The Flowerbikeman. "Er is al genoeg ellende overal. Een glimlach is de beste remedie tegen alle negatieve energie."

In Amsterdam staat Warren Gregory bekend als de Flowerbikeman. Verspreid in de stad heeft hij 54 vol kunstbloemen uitbundig versierde fietsen neergezet. Met de kleurrijke fietsen wil hij het straatbeeld opvrolijken en de mensen laten glimlachen.

"We leerden Gregory en Michelle kennen en zagen een paar heel lieve mensen, die heel veel tegenslag hebben gehad. Het is echt een wonder hoe ze zo positief blijven", vertelt Verbunt, die de documentaire regisseerde.

"Warren heeft meerdere rugoperaties achter de rug, waardoor hij niet meer kan werken. Michelle heeft epilepsie, waardoor ze aangewezen is op zware medicatie. Deze pillen kosten in Amerika al snel 350 dollar per maand, terwijl ze in Nederland slechts 5 euro zijn", legt Verbunt uit.

Het stel woont in een kleine kajuitboot op een winderig bedrijventerrein in Amsterdam-Noord. “Ze komen rond van een invalide uitkering en kunnen niets beginnen, omdat ze hier illegaal zijn", vertelt Verbunt.

Crowdfundingsactie

Verbunt en zijn medestudenten besloten om de Gregory’s te helpen aan een verblijfsvergunning. Ze startten daartoe de crowdfundingsactie Help Warren Keep Selling Smiles for Free.

Om een werkvergunning te krijgen moet Warren minimaal 5.000 dollar op zijn bankrekening hebben staan. Het plan is dat Warren een bedrijf begint dat zich specialiseert in het versieren van fietsen. "The Flowerbikeman is inmiddels een sterk merk, er is heel veel vraag van mensen die hun fiets willen verbloemen", vertelt Warren zelfverzekerd.

