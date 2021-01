Laren kijkt naar nieuwe maatregelen tegen hordes 'carspotters' op de Brink

Het carspotten op de Brink is populair geworden sinds het begin van de coronacrisis: er kwamen steeds meer jonge jongens met hun camera naar Laren om de dure auto's op de foto te zetten.

Laren heeft er op zich geen problemen mee dat de jongens foto's komen maken, ook niet met de auto's die rondjes rijden door het dorp. Wel heeft Laren er problemen mee dat de jongens niet echt op de verkeersregels letten als ze foto's maken en zonder te kijken de weg op gaan of oversteken. Dat zorgt vaak voor verkeersonveilige situaties.

Een ander probleem is de herrie die de bestuurders van de auto's maken om te imponeren: de automobilisten schromen het niet om het gaspedaal hard in te trappen of te toeteren. Afgelopen weekend werden daarvoor nog twaalf boetes uitgeschreven.

Laren startte afgelopen zomer al een campagne om aandacht te vragen van zowel de carspotters als de eigenaren van de dure auto's, maar dat heeft tot nu toe weinig succes. Elk weekend staan er weer hordes jongeren foto's te maken. Afgelopen zaterdag stonden er nog tientallen jongeren op de Brink.

Extra maatregelen

Na de drukte van afgelopen weekend laat de gemeente Laren weten wederom te gaan kijken wat het aan het probleem kan doen. Er wordt volgens een woordvoerder 'overlegd met diverse betrokken partijen' om een oplossing te vinden. Later deze week moet daar meer over bekend worden.