Inloophuis Medemblik start online veiling: "alle kleine beetjes helpen"

MEDEMBLIK - De evenementen waar Inloophuis Medemblik normaal gesproken geld mee ophaalt zijn dit coronajaar allemaal niet door gegaan. Daarom houden zij op 4 februari op wereldkankerdag een online veiling om het gat te dichten. Het inloophuis is op zoek naar spullen om te veilen: "Wij zouden het leuk vinden als mensen even rondkijken in hun huis en denken 'dat kan ik wel missen'", aldus de oprichter.

Online

"Mensen kunnen gewoon online mee doen met de veiling", zegt van der Wal. Ze kunnen hun spullen aanbieden via de veilingwebsite zodat die het online kunnen zetten voor de veiling. "Wij stellen geen hele hoge verwachtingen, omdat alle kleine beetjes helpen", vertelt van der Wal.

Het Inloophuis biedt ook in de coronatijd mensen steun. Het kan dan over van alles gaan. "Mensen hebben vaak kleine problemen met een grote impact, ze weten bijvoorbeeld de weg niet of we helpen ze met het maken van een afspraak bij het ziekenhuis", legt van der Wal uit.

Er mogen nu door de maatregelen maar maximaal drie mensen tegelijk naar binnen bij het Inloophuis. "Normaal gesproken zijn er 12 tot 15 mensen binnen dus dan is drie heel weinig, maar ook hiervoor gebruiken we zoommeetings zodat we de mensen nog steeds kunnen zien. Dat is wel erg fijn", vertelt van der Wal.