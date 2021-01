Noordwest overvol: vier corona-patiënten overgeplaatst, van wie twee door de lucht

ALKMAAR - Er liggen zoveel corona-patiënten op de ic- en de corona-afdeling van het Noordwest-ziekenhuis in Alkmaar dat vier van hen vandaag noodgedwongen zijn overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

Het Alkmaarse ziekenhuis heeft 24 ic-bedden, waarvan de helft is gereserveerd voor coronapatiënten. Die 12 bedden waren allemaal bezet, toen er vanochtend een dertiende patiënt voor intensieve zorg werd binnengebracht. Die patiënt kwam in het laatst beschikbare bed op de ic terecht, waarmee alle 24 bedden op die afdeling bezet werden, meldt Alkmaar Centraal.

Helikopter

Om ruimte vrij te maken, werd besloten om twee corona-patiënten van de intensive care per helikopter naar het Universitair Medisch Centrum Groningen te vliegen. Ook de 'gewone' corona-afdeling is verzadigd, laat woordvoerder Renske de Wit aan Alkmaar Centraal weten. Daar is plek voor maximaal 48 patiënten. Omdat er eerder vandaag 50 mensen lagen, zijn twee van hen naar andere ziekenhuizen gebracht.

De afgelopen weken bleek ook het Spaarnegasthuis in Haarlem de zorg voor coronapatiënten niet langer te kunnen bolwerken. Daarom werden twee patiënten overgevlogen naar Duitse ziekenhuizen. Om personeel vrij te maken voor de zorg aan coronapatiënten is de spoedpost in Haarlem-Noord sinds vandaag gesloten.