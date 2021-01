Zelfgeknutselde vuurwerkbom gevonden in woonwijk, EOD maakt explosief onschadelijk

ALKMAAR - De Explosieven Opruimingsdienst is vanavond in de Alkmaarse Gaffelstraat aanwezig om een daar aangetroffen explosief onschadelijk te maken. Het gaat om zelfgeknutseld vuurwerk, laat de politie weten. Aanvankelijk meldde de politie dat er vanwege explosiegevaar bijna zestig woningen ontruimd moesten worden, maar na inspectie door de EOD blijkt dat toch niet nodig.

Op een foto is te zien de vuurwerkbom in de open lucht, tegen een gevel aan staat. Het gaat om stuk pvc-buis dat is gevuld met een nog onbekend materiaal. Daarom werd aanvankelijk aangenomen dat alle woningen in een straal van honderd meter rond het explosief moesten worden ontruimd.

Als het een cobra is, weet je wat er in zit, maar hier staat geen merk of naam op", verklaart de woordvoerder waarom de hulpdiensten aanvankelijk groot alarm sloegen. Inmiddels is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bezig het explosief onschadelijk te maken. Voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.