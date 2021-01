Piet Keur over een relletje met Sven Kramer: "Liep net niet uit de hand"

ZANDVOORT - In de rubriek 'Een Bakkie Pleur met Van Galen en Keur' heeft oud-voetballer Piet Keur een mooie anekdote over de verstoorde nachtrust van schaatser Sven Kramer na een avondje stappen van Keur en co.

De oud-voetballer was in Heerenveen het nachtleven ingedoken. Na flink wat biertjes keerde hij met zijn ploeggenoten terug in het hotel. Toevallig sliepen ze op dezelfde gang waar ook Sven Kramer en zijn team overnachtten.

"Wij kwamen terug en op de gang en toen stonden al die fietsen van de schaatsploeg daar. Wij hadden natuurlijk een slok op en gingen fietsend door het hotel. Je kent het wel. Op een gegeven moment gaat een deur open en zie ik Sven Kramer die helemaal over de rooie was. Of het wat rustiger kon. Hij wilde Leeroy Echteld aanvliegen", aldus een schaterende Piet Keur.