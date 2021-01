Amsterdam heeft 1000 inleverpunten voor afgedankte kerstbomen

AMSTERDAM - Om het op straat dumpen van afgedankte kerstbomen tegen te gaan, zijn er in Amsterdam meer dan 1000 onbemande inleverpunten ingericht. De bomen die bij deze punten worden gedumpt, worden door de gemeente afgevoerd en tot compost verwerkt of omgezet in energie.

Op twee plekken in de hoofdstad zijn bemande inleverpunten ingericht. Die zijn te vinden op het Stadionplein en in Amsterdam-West bij het Wachterliedplantsoen.

Bij het Stadionplein is de samenwerking aangegaan met de verkopende ondernemer. "Wij helpen op deze manier mee de ergernis die in januari rond de kerstboom ontstaat een beetje te bestrijden", zegt Alex Zonneveld van Kerstbomen Amsterdam.

Compost

Alle kerstbomen worden bij de inleverpunten opgehaald en overgebracht naar Vosse Groen Recycling in het Westelijk Havengebied. "We versnipperen de kerstbomen eerst en dan laten we ze twee maanden liggen. Daarna halen we de grote stukken hout eruit en daar wordt energie mee opgewekt", vertelt Kees Vosse. "De naalden mengen we met ander groenafval en dat wordt na verloop van tijd compost." Die compost wordt vervolgens weer gebruikt om de grond in Amsterdamse stadsparken te verbeteren.