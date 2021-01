Ook groeiend verzet tegen windturbines in Amstelland

AMSTELVEEN - Natuurbeschermers verzetten zich tegen het plaatsen van windturbines in het gebied tussen Amstelveen, Ouder-Amstel en Amsterdam. Het gaat vooralsnog om een plan, maar ook de Stichting Beschermers Amstelland roept de achterban op om de petitie te ondertekenen van Platform Windalarm Amsterdam.

De gemeente Amsterdam onderzoekt zeven gebieden die mogelijk geschikt zijn voor het plaatsen van windturbines. Het gaat ondermeer om locaties in de Amstelscheg, een groene bufferzone tussen Amstelveen en Amsterdam, en bij bedrijventerrein Amstel III, vlakbij Ouder-Amstel.

De natuurbeschermers vrezen dat windturbines op die plekken ten koste gaat van Amstelland als een toegankelijk 'vitaal agrarisch gebied met grote natuurwaarden.' Volgens de actievoerders is dit rust- en recreatiegebied in tijden van corona juist heel belangrijk voor omwonenden en stedelingen.

Eerder kwamen de bewoners in het Gooi ook al in opstand tegen klimaatplannen van de gemeente Amsterdam. Ze vrezen onder meer dat hun woningen in waarde dalen vanwege het uitzicht op de turbines en de slagschaduw.