Marga van Praag stond aan de basis van het Jeugdjournaal

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat journalist Marga van Praag. Zij stond veertig jaar geleden aan de basis van het Jeugdjournaal.

biografie naam: Marga van Praag geboren: Amsterdam, 14 september 1946 beroep: journalist, presentator erelijst: Beste Jeugdjournaalpresentator ooit, 2014

Jeugdjournaal Inmiddels is het Jeugdjournaal niet meer weg te denken van de Nederlandse televisie, maar veertig jaar geleden begon een klein ploegje journalisten, onder wie Marga van Praag, aan een heel nieuw project. In eerste instantie was het Britse programma Newsround het grote voorbeeld. Maar dit programma bracht alleen kindernieuws. De Nederlandse jeugd wilde meer, herinnert Van Praag zich. "Elk journaal gingen wij evalueren met kinderen. Natuurlijk wilde ze ook kindernieuws, over zielige olifantjes enzo. Maar ze wilden ook het gewone nieuws. Dat was heel anders dan in Engeland. Wij hebben in het begin heel veel taboes doorbroken, over bijvoorbeeld euthanasie en seksueel misbruik. Alles is voorbij gekomen."

Publieke omroep Marga van Praag voelt zich echt iemand van de publieke omroep. "Mijn geboorte-aankondiging kwam bij Herrijzend Nederland. Ik heb later zelf vanaf mijn zesde bij het kinderkoor De Roodborstjes gezongen. Daarna heb ik twaalf jaar bij de VARA gewerkt." Uiteindelijk belandde Van Praag vanwege het Jeugdjournaal bij de NOS. Die kans liet ze niet lopen: "Ik ben dol op kinderen, altijd geweest, ik hou enorm van televisie en ik hou van nieuws. Nou, wat is dan mooier?" Ook haar eigenschappen werkten mee. "Omdat ik heel nieuwsgierig ben, ik wil alles weten. En omdat ik misschien wel een beetje schaamteloos ben en net zo lang doorga tot er iets uitkomt."

Ruud Lubbers Een van de politici die regelmatig te maken kreeg met bijtertje Van Praag, was de toenmalige premier Ruud Lubbers. Ooit liet ze hem wel dertien keer zijn antwoord overdoen omdat ze er niet tevreden over was. "Politici die niet zeker zijn van hun zaak gaan wollig praten en er omheen draaien. Dat kan ik niet uitstaan."

Schelle stem "Ik heb nooit op een gehurkte kleutertoon gepraat", zegt Van Praag. "Ik heb van mezelf een vrij hoge, schelle stem. Toen ik later naar het gewone Journaal ging, zeiden ze: 'die praat echt op een Jeugdjournaal-toontje.' Maar nee, ik praatte als Marga. En dat doe ik nu nog." Persoonlijk Van Praag denkt dat ze nu bij het Jeugdjournaal beter op haar plaats zou zijn, dan in haar tijd. Het wordt nu op een vlotte, persoonlijke manier gepresenteerd. En er is ook meer ruimte voor een grapje. Dat was niet zo toen ze zelf presenteerde. "Ik weet dat ik nog eens enorm op m'n flikker heb gehad omdat ik de verslaggever na een reportage bedankte. Dat mocht helemaal niet. Nu zie je dat aan de lopende band."

