IJmond NL V Strenge controle 'Brexitboot' zorgt voor oponthoud: grondige inspectie door douane

IJMUIDEN - De terugkeer van Nederlandse toeristen die de feestdagen bij familie in het Verenigd Koninkrijk hebben doorgebracht, leverde in IJmuiden maandag het nodige oponthoud op. Oorzaak: strengere controles als gevolg van de Brexit.

Het was maar goed dat de King Seaways slechts een klein groepje passagiers aan boord had van Newcastle naar IJmuiden. De veerboot vervoert pas woensdag weer vracht en dus chauffeurs. "Ik prijs me gelukkig dat er pas woensdag weer vracht wordt vervoerd vanuit Engeland naar IJmuiden. Daardoor was het lekker rustig aan boord en ging het inchecken redelijk snel. Wel was er veel gedoe met Britten die niet de juiste papieren hadden", zegt een vrouw die met haar zoon op familiebezoek in Schotland is geweest.

Wie van uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland wil, moet een negatieve covid-testuitslag kunnen laten zien. "Kennelijk was niet iedereen daarvan op de hoogte", zegt de vrouw. "Er ontstonden pittige discussies aan de balie, maar het heeft bijna geen vertraging opgeleverd."

Quote "Je kan veel zeggen, maar niet dat we niet waren voorbereid" woordoerder van de douane

Vertraging ontstond er wél bij de afhandeling in IJmuiden. Auto's werden daar grondig onderzocht, honden snuffelden gretig door kofferruimtes. De douane had veel mensen op de been om te zorgen dat de nieuwe situatie zo soepel mogelijk verliep. "Je kan veel zeggen", aldus een woordvoerder van de douane, "maar niet dat we te weinig mensen hadden. We waren goed voorbereid." Grondige inspectie De inspecties leidden tot een wachttijd van een kwartier voor auto's die oppervlakkig werden gecontroleerd tot een uur voor wagens die een grondige inspectie moesten ondergaan. "We hebben het maar laten gebeuren...", zegt een vrouw die met haar man en haar honden lang moest wachten. Het was even wachten, maar ach..."

De vrouw keert met haar man terug van familiebezoek. Een visite waarmee ze de regels overtreden, want er geldt een negatief reisadvies. "Ik weet het, maar we hadden mijn familie al zo lang niet gezien. En door deze manier van reizen konden we voorkomen dat we met veel mensen in contact kwamen. Het was van de auto naar de hut en weer terug naar de auto. Veiliger dan met het vliegtuig."