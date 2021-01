Pick-up-point stroomt over door niet-thuisblijvers: "Kom alsjeblieft je pakket halen"

EGMOND AAN ZEE - Ze kreeg vanmorgen maarliefst 44 pakketten binnen, allemaal omdat online-bestellers niet thuis waren en haar zaak als pick-up-point dient. Christine Dekker van de boek- en kantoorhandel in Egmond aan Zee heeft dit nog nooit zo extreem meegemaakt. "Mijn winkel staat vol. Laatst had iemand een bureaustoel besteld en moest 'ie in mijn winkel staan. Dit kan echt niet", vertelt ze. Ze vindt het wel krom dat ze mensen die voor een rouwkaart komen moet weigeren.

Dat vertelt ze tegen NH Nieuws. Ze plaatste een oproep op Facebook of iedereen alsjeblieft zijn of haar pakketje wil komen ophalen. "Op zich vind ik het prima, we zijn daarvoor, maar het voelt wel dubbel", aldus Dekker.

Recent zijn er namelijk in haar dorp twee mensen overleden. "Iedereen was in shock. Maar ik heb dus al meerdere Derpers die een rouwkaart wilden kopen moeten weigeren in de winkel. Ik heb daar ook meteen de gemeente over gebeld, of daar geen uitzondering voor kan worden gemaakt, maar regels zijn regels. En dat snap ik wel, maar is een rouwkaart niet essentieel?"

Ze stuurt de dorpsgenoten dan enigszins teleurgesteld door naar de supermarkt, waar wel wenskaarten verkocht mogen worden.

Drukker dan ooit

De zaak Dekker & Dekker, al 86 jaar een begrip aan de Voorstraat, heeft deze pakket-drukte nog niet eerder meegemaakt. "Vorig jaar was het ook wel druk hoor, maar dit is wel een tandje erger", aldus Dekker.

En dan zit ze nu nog nerveus af te wachten wat het einde van de dag haar brengt, want de postbezorger komt dat wéér met pakjes van mensen die niet thuis waren. "En wat brengt morgen? Vol is vol hoor. Gelukkig zijn er na m'n Facebook-oproep al een stuk of twintig pakketten opgehaald. Ze kwamen metéén!"