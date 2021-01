Scholen in Zaanse achterstandswijken 'gewoon' open

ZAANSTAD - Driehonderd leerlingen in Zaanstad krijgen tijdens de lockdown gewoon les. Het gaat om kinderen uit groep acht in kwetsbare wijken zoals Poelenburg en Peldersveld. Schoolbesturen in Zaanstad maken zich zorgen dat de achterstand bij deze kinderen groter wordt door de lockdown. Daarom krijgen ze nu halve weken les in de klas.

Meester Rowdy de Visser op de Paus Johannes school in Zaandam is de hele dag kinderen uit zijn klas aan het bellen. Ondanks de lockdown is de school voor zijn groep acht morgen gewoon open. Hij wil er zeker van zijn dat ze het niet vergeten.

"In groep zeven hebben ze al veel gemist en we denken dat het bereik een stuk groter is als we ze naar school laten komen", zegt meester De Visser. Hij merkte al tijdens de eerste lockdown dat kinderen denken dat het vakantie is en aan het uitslapen zijn. "Dan maak je je zorgen om deze kinderen."

De mogelijkheid is toegestaan door het Rijk. In Zaanstad maken elf scholen gebruik van de versoepeling. Het gaat volgens Rien Spies van de Agora scholen om kinderen die in een kwetsbare thuis situatie zitten. "Dat kan zijn dat ze de taal onvoldoende spreken of onvoldoende huisvesting hebben of onvoldoende digitale producten hebben", laat hij weten aan NH Nieuws

Leerlingen zijn positief

De reacties op zijn telefoontje zijn positief. Furkan heeft er in ieder geval zin in. Hij verveelt zich thuis en hoopt zijn klasgenootjes snel weer te zien. Ook Laiha heeft er zin in, zij mist de docenten. Ze moet alleen wel eerst nog een coronatest doen. Dus het is niet zeker of ze er deze week al is.

Meester De Visser maakt zich geen zorgen om de gezondheid van de kinderen die tijdens de lockdown toch naar school komen. "Ik maak me meer zorgen om het leren en het niveau van de leerlingen. Ik denk dat ik nu het beste doe voor de kinderen."

De fysieke lessen zijn overigens niet verplicht en worden een halve week aangeboden. De rest van de week is er 'gewoon' digitaal onderwijs.