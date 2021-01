Huizers klagen meer over vuurwerkoverlast: lokaal vuurwerkmeldpunt heeft 'recordjaar'

Vooral een week voordat het algehele vuurwerkverbod werd afgekondigd werd er veel geklaagd door Huizers, maar ook op de dagen voor en na de jaarwisseling waren er veel klachten.

Huizers klaagden vooral over de 'harde knallen' van het vuurwerk. De meeste klachten kwamen uit de Huizer wijken Bovenmaat en Huizermaat. "De klachten in deze wijk betroffen voornamelijk verwijzingen naar zogenaamde vuurwerkbommen. Ook was er veel verbazing te lezen bij de melders over de hoeveelheid siervuurwerk wat er nog werd afgestoken tijdens de jaarwisseling", aldus Woudsma.

Vuurwerkvandalisme

Na de jaarwisseling kwamen er veel klachten binnen over vuurwerkvandalisme. "Naast de enorme schade bij de peuterspeelzaal en bij de surfclub werden er diverse meldingen gemaakt van opgeblazen verkeersborden en vernielde prullenbakken."

Veel van de melders vragen om betere handhaving en de zichtbaarheid daarvan. Enkele klagers geven aan nog nooit een agent of een handhaver te hebben gezien. De klachten van het vuurwerkmeldpunt worden nu gebundeld en binnenkort aangeboden aan de burgemeester van Huizen, Niek Meijer.