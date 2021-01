Bizar filmpje: Man schiet met gaspistool tussen winkelend publiek in Amsterdamse Poort

AMSTERDAM - Mensen die gistermiddag een boodschap kwamen doen bij de Albert Heijn aan het Bijlmerplein werden opgeschrikt door een man die plots begon te schieten. Op een video is te zien hoe de man zijn pistool op iemand richt en vervolgens klinken er een paar knallen.

De beschoten persoon lijkt een winkel in te vluchten. Winkelend publiek rent een winkelhal in, of vlucht naar buiten. De schutter draait zich daarna om en lijkt rustig weg te lopen.

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, omdat de schutter geen echt vuurwapen gebruikte. "Wij noemen dat een gas/alarmwapen", zo verklaart een woordvoerder.

De politie heeft nog geen verdachte aan kunnen houden in de zaak. Mensen die getuige geweest zijn van het schietincident worden verzocht om contact op te nemen met de politie. Dat geldt ook voor de maker van het filmpje.