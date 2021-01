Eetcafé de Bonte Veer viert jubileum met ode aan werknemers in boekvorm

ENKHUIZEN - Komend jaar bestaat 'sociaal eetcafé' de Bonte Veer 12,5 jaar. Ter ere van dat jubileum wordt er een boek geschreven over de Bonte Veer. Het wordt geschreven door Gonnie Lubbers van stichting w en haar vriendin Cobi de Jong. Zij willen een ode brengen aan de werknemers die er werken. WEEFF Radio sprak Gonnie Lubbers over het boek.

Samen met vriendin Cobi de Jong had Lubbers al eerder een boek geschreven over een lunchroom in Leiden waar ook mensen met een beperking werken. "Toen zijn we op het idee gekomen omdat hier veel dichter bij huis te doen, wat het een stuk makkelijker maakt", vertelt Lubbers.

Het boek gaat dus vooral over de medewerkers van de Bonte Veer. "We laten de werknemers van verschillende kanten zien, waardoor mensen meer over ze te weten komen", legt Lubbers uit. In het boek vertellen zij wat hun dromen zijn, wat hen blij maakt, wat hen verdrietig maakt en ze mogen een recept doorgeven wat zij erg lekker vinden. "Hierdoor kunnen zij dat recept zelf maken of de mensen die het boek kopen kunnen dat thuis maken", vertelt Gonnie Lubbers

Van idee naar volwaardig restaurant

Het ontstaan van het eetcafé wordt ook behandeld in het boek. "Ik denk dat het idee bij Margreet Loots vandaan is gekomen, een werkneemster van stichting Welwonen, inmiddels is zij ook bedrijfsleider van het eetcafé", zegt Lubbers. "Inmiddels is het uitgegroeid tot een behoorlijk volwaardig restaurant waar soms wel meer dan 60 mensen zitten", vult Lubbers aan.

Het restaurant is niet alle dagen open, dat is namelijk voor de kok en de werknemers zelf best een uitdaging. "Het is voor de kok best wel zwaar om te koken en mensen te begeleiden maar ook voor de begeleiders van Leekerweide waar de medewerkers vandaan komen", licht Lubbers toe.

Fondsenwerving voor harde kaft

De werknemers worden bij alle werkzaamheden binnen het restaurant betrokken. "Ze dekken de tafels, ze helpen mee in de bediening en ze koken, dus bij alles wat er in een restaurant gebeurt worden ze betrokken. Het was dan ook de bedoeling om de medewerkers op te leiden voor een baan in de reguliere horeca, maar dat is niet voor iedereen weggelegd", legt Lubbers uit.

"Inmiddels hebben we al een aantal interviews gehouden maar door corona is het natuurlijk lastig te organiseren om iedereen daar te krijgen, daar is een strakke planning voor nodig. Daarnaast zijn we ook nog bezig met een fondsenwerving, wij zouden namelijk graag het boek met een harde kaft uitgeven, maar dat kost gewoon flink wat meer geld dan een zachte kaft", sluit Lubbers af.