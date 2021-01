Suisunaila (20) uit Zaandam vermist: "Ze is waarschijnlijk in Amsterdam-West"

ZAANDAM - De 20-jarige Suisunaila Leyba uit Zaandam wordt sinds Nieuwjaarsdag vermist. De politie en haar familie maken zich ernstige zorgen over haar en vragen iedereen om naar haar uit te kijken. De politie laat weten dat ze 'meer dan vermoedelijk' in Amsterdam-West is.

Suisunaila werd op 1 januari voor het laatst gezien. Dat was rond 16.30 uur, laat de politie weten. Dagenlang ontbrak ieder spoor. In het begin had de politie geen idee waar ze moesten zoeken. Omdat ze kan echt overal kon zijn, werd aan het publiek gevraagd om naar haar uit te kijken.

Het bericht op Facebook van de politie is inmiddels al zo'n achtduizend keer gedeeld. "Dat is op zich positief, dat het goed is opgepakt", zegt de politie daarover. Volgens de cijfers hebben nu 500.000 mensen het bericht over de vermissing gelezen. Er is inmiddels ook meer bekend over waar Suisunaila gezocht moet worden. "Ze is meer dan vermoedelijk in Amsterdam-West", laat de politie weten. "Wij zijn nog steeds actief naar haar op zoek."

Toen Suisunaila voor het laatst werd gezien, droeg ze volgens de politie een lichtgrijs vest met een zwarte trainingsbroek en roze slippers. Ze is 1.65 meter lang en heeft paars/blauwe dreads met haar eigen haarkleur erdoorheen. Mensen die Suisunaila hebben gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.