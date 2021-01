Opnieuw explosie bij Poolse supermarkt Tilburg: eigenaar dezelfde als in Beverwijk

TILBURG - De eigenaar van de Poolse supermarkt in Tilburg, waar vannacht een explosie plaatsvond, is ook de eigenaar van de winkels in Aalsmeer en Beverwijk. Deze supermarkten waren in december doelwit van een explosie. Eigenaar Mohamed Mahmoed heeft geen idee wat het motief is, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Mahmoed is boos en verontwaardigd na de explosie op de Poolse supermarkt Warszawa in Tilburg. Eerder werden al winkels van zijn familie opgeblazen in Aalsmeer en Beverwijk. Hij gaf toen tegen NH Nieuws aan dat hij vermoedt dat de reden van de aanslagen iets met concurrentie heeft te maken.

Tegen Omroep Brabant reageert Mahmoed nu als volgt: "Het was een mooie winkel met flink wat personeel, een goed lopende zaak. De politie is lui. In Aalsmeer en Beverwijk hadden ze ook al beloofd dat ze in actie zouden komen. Er is gewoon helemaal niets gebeurd.”

Verder zegt hij tegen de regionale omroep dat de winkel in oktober open is gegaan en dat het goed liep. Hij zegt niets te snappen van de aanslagen.

Explosie Het is de vijfde Poolse supermarkt waar een explosief afgaat en de vierde aanslag op een winkel van Mahmoed. In december gebeurde dit in Aalsmeer, Beverwijk (twee keer) en in de Brabantse plaats Heeswijk-Dinther. Deze winkels voerden de naam Biedronka, een populaire supermarkteketen in Polen. De winkel in Tilburg, waar vannacht een explosie plaatsvond, had niet deze naam. Eerder werd al duidelijk dat Nederlandse supermarkten die de naam Biedronka dragen niet per sé onderdeel zijn van die keten of door dezelfde persoon worden beheerd. Zo was de winkel in Brabant niet van dezelfde eigenaar als die in Aalsmeer. Tilburg