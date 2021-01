Plofkraak op geldautomaat in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Op een geldautomaat aan de Molenweg in Enkhuizen is rond 04.30 uur een plofkraak gepleegd.

Op foto's is te zien dat de automaat flink is beschadigd. De politie schrijft in een bericht op Burgernet op zoek te zijn naar een persoon. Het zou gaan om iemand op een driewielige motorfiets.

Het is niet duidelijk of de dader(s) geld hebben buitgemaakt bij de plofkraak.