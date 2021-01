Play-offs volgens trainer Wim Jonk het hoogst haalbare voor FC Volendam

Ook al is de competitie nog nét niet op de helft, de achterstand op koploper SC Cambuur is opgelopen tot zestien punten. Nummer twee, Almere City FC, heeft een voordelige marge van dertien punten opgebouwd. "Je staat een straatlengte achter. Daar hoef je niet naar te kijken", somberde Jonk na het verlies tegen MVV.

FC Volendam moet zich voorlopig op plek drie richten. Het gaatje met NAC Breda is met vijf punten nog te overzien. Dat betekent dat de enige manier om te promoveren nog via de play-offs is. Voordat die beginnen moeten er nog wel twintig (!) competitiewedstrijden worden gespeeld. "Er zit niks anders op. Als je echt iets wilt, zullen we de mouwen moeten opstropen.