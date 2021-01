Verrassende nederlaag FC Volendam na magnifieke goal MVV'er Schroijen

VOLENDAM - FC Volendam is de tweede seizoenshelft met een grote teleurstelling begonnen. Laagvlieger MVV had aan een schitterende goal van Joeri Schroijen voldoende voor een verrassende zege in het vissersdorp: 0-1.

Enkele minuten na de openingstreffer kreeg Samuele Mulattieri een kopkans. De Italiaanse spits had het vizier niet op scherp en kopte in de handen van Mike Havekotte. De wedstrijd kabbelde hierna voort zonder grote kansen. Volendam probeerde via afstandsschoten van Boy Deul en Nick Doodeman gevaar te stichten, maar dat mocht niet baten.

"Het is geen opwarmertje, eerder een finale", waren de duidelijke woorden van Volendam-speler Martijn Kaars. In aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen koploper Cambuur moesten de Volendammers 'nog even' winnen van MVV. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De bezoekers kwamen na elf minuten namelijk verrassend aan de leiding via Joeri Schroijen die verwoestend uithaalde : 0-1.

Veel balbezit, geen goals

In de tweede helft had de wedstrijd hetzelfde spelbeeld als voor de rust. Volendam had het balbezit zonder grote kansen te creëren. In de zestigste minuut belandde een voorzet voor de voeten van Mulattieri, maar de spits kon de bal niet controleren. Trainer Wim Jonk gooide zijn elftal om en bracht aanvallers Gianni Iatroudis en Zakaria El Azzouzi.

Mulattieri kreeg vervolgens een kwartier voor tijd dé kans op de gelijkmaker na een puike voorzet van Doodeman. De spits mikte de bal naast het doel. In de tegenstoot leek Oussama Zamouri het duel in het slot te gooien, maar ook hij mikte naast het doel. Hierna volgde een fase met kansen voor MVV via Zamouri, Schroijen en Salasiwa. Deze kansen wist de thuisploeg te overleven. Volendam ging vervolgens nog voor een slotoffensief, maar de ploeg van Wim Jonk was niet bij machte om MVV pijn te doen.

Overigens was de laatste uitzege van MVV in september op bezoek bij provinciegenoot Telstar (1-2). FC Volendam speelt komende vrijdag dus de belangrijke wedstrijd tegen Cambuur. Door de nederlaag is de achterstand opgelopen tot zestien (Cambuur) en dertien punten (Almere City).

Opstelling FC Volendam: Roggeveen; Betti (65/ Eerdhuijzen) , Tol, Van de Ven, James (64/ Iatroudis) ; A. Plat, El Kadiri (65/ El Azzouzi), Deul; Doodeman (76/ Panka) , Mulattieri, Kaars (46/ Vlak)

Opstelling MVV: Havekotte; Zeegers, Mares, Waem, Salasiwa; Deom (67/ Van Bommel) , Zamouri (86/ Kleinen) , Van Acker; Kostons, Naudts, Schroijen