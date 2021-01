Van zwemdiploma tot paar kilo afvallen: dit zijn de goede voornemens van Amsterdammers

(Meer) beweging lijkt ook dit jaar voor velen een goed voornemen te zijn, want in het Vondelpark wordt er vandaag al volop gewandeld en gejogt. Maar waar de één direct op Nieuwjaarsdag is begonnen om de goede voornemens in de praktijk te brengen, begint een ander er juist vandaag of morgen pas mee.

'Niet meer oordelen'

Amsterdammers hebben een vooruitzicht om hard aan zichzelf te werken, zo blijkt als NH Nieuws hen naar naar hun voornemens vraagt. De één wil dit jaar graag een zwemdiploma halen, een ander een baan vinden en weer een andere Amsterdammer stelt zichzelf als doel om 'niet meer te oordelen'.

Toch zijn er, zoals ieder jaar, ook mensen in het park te vinden die niet aan goede voornemens doen. "Ik heb geen goede voornemens aangezien ze tot nu toe altijd zijn mislukt", zegt een parkbezoeker. Een ander zegt geen goede voornemens te hebben omdat ze er simpelweg niets te verbeteren valt. "Afgelopen jaar ging het eigenlijk wel prima."

Niet in eigen hand

Voornemens die we niet in eigen hand hebben staan ook hoog op het lijstje, al kun je je afvragen of je dan van voornemens kunt spreken. "Hopelijk weer wat reizen", zegt een man die ook graag 'een paar kilo' wil afvallen. Een ander hoopt snel weer op een biertje aan de bar. "Het zou wel lekker om eindelijk weer eens in de kroeg te staan, natuurlijk."

Of en wanneer die laatste wens dit jaar in vervulling gaat, blijft nog even gissen. Maar de goede voornemens die Amsterdammers wel in eigen hand hebben, daar starten ze eerder vandaag dan morgen mee.