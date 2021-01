Vijf Westfriese burgemeesters blikken terug op het jaar 2020

WEST-FRIESLAND - Dat het jaar 2020 in het teken stond van het coronavirus, daar kan niemand om heen. De burgemeesters van de West-Friese gemeenten zijn het daar ook over eens. Voor de vijf hoofden van de West-Friese gemeenten veranderde hun werkzaamheden door het virus behoorlijk. Bij WEEFF Radio blikken vijf burgemeesters terug op het jaar 2020 en vertellen zij over hun hoop en plannen voor het nieuwe jaar.

Een bijzondere gebeurtenis voor de burgemeester van Enkhuizen was de verbreding van de terrassen op de Melkmarkt . “We hebben in Enkhuizen erg snel geschakeld en zo de horeca de kans gegeven om met een anderhalvemeter afstand toch een redelijke omzet te draaien.” Hij vertelt verder: "Toch overheerst de duistere kant van het afgelopen jaar wel." Zo noemt hij de recente situatie in verzorgingshuis Westerhof, waar de helft van de bewoners is overleden aan het coronavirus. Burgemeester van Zuijlen: "Dat is verschrikkelijk."

Digitale wegen gebruiken om mensen te leren kennen, deed ook burgemeester Monique Bonsen van gemeente Koggenland. Zij is namelijk in september beëdigd en had vanwege alle maatregelen weinig kans om de inwoners te ontmoeten. Burgemeester Bonsen: "Verder heb ik mooie eerste maanden als burgemeester gehad. Ik kreeg een warm ontvangst."

Burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik: "Dat thuis zitten is niks voor een burgemeester, die wil graag verhalen delen, besturen en vooral mensen ontmoeten." Eduard van Zuijlen, burgemeester van Enkhuizen kan zich daar ook in vinden. Sociale media was voor hem een oplossing: "Dat gebruikte ik om met mensen verhalen te delen en in contact te komen", vertelt hij.

Naast het coronavirus was bouwen het afgelopen jaar een belangrijk thema binnen de gemeenten, en dat blijft ook een komende jaar nog belangrijk. "We willen bouwen, bouwen, bouwen voor jong en oud", vertelt GertJan Nijpels, de burgemeester van Opmeer. Vooral voor ouderen die zorg nodig hebben vertelt hij. Verder moet er volgens hem goede huisvesting komen voor de arbeidsmigranten in de gemeente. Ook in de gemeente Koggenland wordt volgens burgemeester Bonsen gezocht naar locaties om nieuwe woningen te bouwen. "Maar er wordt ook al veel gebouwd", vertelt zij.

In Enkhuizen zijn volgens de burgemeester dringend honderden nieuwe woningen nodig. Door de stikstofcrisis kwam het bouwen afgelopen jaar even stil te liggen. "Op het moment dat het niet door kan gaan, zit je toch even met de handen in het haar”, vertelt van Zuijlen. De burgemeester legt uit dat er op raadniveau ondertussen besluiten zijn genomen en het bouwen langzamerhand weer doorgaat.

Een blik in de toekomst

De burgemeester van Opmeer is positief ingesteld als het gaat om het jaar 2021: "We moeten uitgaan van de hoopvolle dingen." Hij hoopt dat snel het vaccin wordt toegediend aan een ieder die dat wil en waarbij het kan. Verder zou hij binnen de gemeente graag een moment kiezen om stil te staan bij de mensen die niet alleen door corona, maar ook tijdens de coronacrisis zijn overleden. "Omdat zij allemaal afscheid namen in beperking", vertelt hij.

Burgemeester Streng hoopt dat we geleerd hebben van wat ons overkomen is: "Dat we niet alles met geld kunnen oplossen en dat we de zorg voor de kwetsbaren en eenzame mensen kunnen volhouden." Verder hoopt hij dat de kosten die door de coronacrisis zijn veroorzaakt goed verdeeld worden.

Ten slotte hopen alle burgemeesters dat het in het nieuwe jaar mogelijk is om evenementen te organiseren en zo de gezelligheid weer helemaal terug te brengen in de gemeenten.

Luister hieronder de interviews met de verschillende burgemeesters: