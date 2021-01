De laatste aflevering van Onze man op Texel: "Gooi het mooie en unieke niet weg"

TEXEL - Na twee jaar stopt verslaggever Ron Flens met zijn wekelijkse reportageserie Onze man op Texel voor NH Nieuws. De op Texel geboren en getogen programmamaker liet in zijn reportages talloze Texelse onderwerpen en bijzondere Texelaars aan bod komen. In de laatste uitzending werpt hij samen met oude en jonge Texelaars een blik in de toekomst. Hoe ziet het eiland er over 25 jaar uit? "Gooi het mooie en unieke van het eiland niet weg, bescherm het eigene van Texel."

In de afgelopen twee jaar kwamen in het programma Onze man op Texel allerlei onderwerpen voorbij. De heftige winter van 1963 waarbij Texel geïsoleerd raakte, het tweelingenmysterie van de jaren 80, Texelse feesten als Meierblis en Ouwe Sunderklaas en de toenemende toeristische drukte. Maar meestal stonden bijzondere Texelaars centraal. De kleurrijke kapster Cocky die al 50 jaar knipt, schrijver van het alternatieve Texelse volkslied Terug naar de kust, Teun de Winter, de energieke schooldirecteur Corrie Eriks die door leerlingen Maxima genoemd wordt of de 99-jarige professor en ereburger Kees de Jager, die op zijn oude dag weer verliefd werd. De mens stond centraal en via die mens leerde de kijker het eiland beter kennen. Maar in de allerlaatste Onze man op Texel blikken we niet terug, maar vooruit. Hoe ziet Texel er over 25 jaar uit?

Kees Dijker is palingvisser, jager en werkte heel lang bij Natuurmonumenten. De 80-jarige Dijker woont al zijn hele leven in een huisje in polder het noorden. Hij maakt zich zorgen over de vogelstand op het eiland. "Ik hoop dat er over 25 jaar nog weidevogels zijn. Het stikt van de ganzen op het eiland en ook zijn er heel veel kraaien en roofvogels. Maar grutto's, kieviten en ook scholeksters zie je steeds minder. Ik probeer altijd het eerste kievitsei te vinden op Texel maar het wordt steeds moeilijker." Positief beeld Boswachter Anna Sprenkeling is hoopvoller over de toekomst van Texel. "Als je kijkt naar het nieuwe natuurgebied Prins Hendrik Zeedijk aan de Waddenkust dan zag je dat in het broedseizoen de dwergstern er volop zat. Dat is een goed teken want die kan op weinig plaatsen terecht." Ze heeft een positief beeld van Texel over 25 jaar. "Ik denk dat bewoners, boeren en natuurbeschermers steeds meer gaan samenwerken en dat we op die manier Texel mooi kunnen houden."