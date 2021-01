Egmondse Reddingsbridage alsnog naar het strand voor 'wilde' nieuwjaarsduiker

EGMOND AAN ZEE - De Egmondse Reddingsbrigade had het nog zo afgeraden : "Begin dit jaar niet met een duik in zee." Toch ging een aantal mensen gisteren op voor de 'wilde' nieuwjaarsduik. Een vrouw kreeg tijdens het zwemmen pijn aan haar heup, een ambulance en de reddingsbrigade kwamen naar het strand.

De Egmondse Reddingsbrigade stond dit jaar niet preventief op het strand, zoals bij de officiële nieuwjaarsduik ieder jaar wel het geval is. Vanwege corona werd de nieuwjaarsduik dit jaar afgelast.

Ron Zentveld vindt het onverstandig dat mensen gisteren alsnog gingen duiken. "De kou van het water is echt een aanslag op het lichaam van een ongetraind iemand", vertelt hij aan NH Nieuws. Eerder deed de reddingsbrigade dan ook een oproep om vooral niet te komen duiken. "Wij zijn niet preventief op het strand, en rukken alleen voor noodsituaties uit. Er is dus geen toezicht. We kunnen niet snel acteren bij calamiteiten. Dus, ga vooral niet zwemmen", zei Ron toen.

Of de vrouw die gisteren in de problemen kwam wel of niet getraind is weet Ron niet. "We waren niet preventief op het strand aanwezig, dus we zijn opgeroepen toen 112 werd gebeld. We kwamen samen met de ambulance naar het strand."