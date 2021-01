Gooise burgemeesters blikken terug op 2020

De regio Gooi en Vechtstreek had het zwaar te verduren in 2020. Er waren tekorten in het Sociaal Domein, wethouders traden af en de maatregelen om coronabesmettingen te voorkomen hadden een grote impact. Drie Gooise burgemeesters blikken in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag terug op afgelopen jaar.

De eerste coronagolf ging aan de meeste Eemnessers gelukkig voorbij. Volgens burgemeester Van Benthem heeft het maar bij een klein aantal bewoners toegeslagen. "Pas in december hebben we een aantal piekmomenten gehad. Op een dag hebben we er zelfs 18 besmettingen bijgekregen." Toch is de schade beperkt gebleven. "Er is tot nu toe maar één iemand overleden aan corona en er zijn geen mensen naar het ziekenhuis gegaan", zegt Van Benthem. Wel heeft corona volgens de burgemeester van Eemnes de saamhorigheid bevorderd. "Mensen zijn gaan beseffen dat anderen het slechter hebben en dat er meer naar elkaar wordt opgekeken. Die winst moeten we vasthouden."

Burgemeesters Van Benthem, Broertjes en Mol - De genoemde gemeenten

Volgens burgemeester Broertjes is Hilversum de pandemie vooralsnog goed doorgekomen. Wel benadrukt hij dat het geen zin heeft om naar elkaar te wijzen en dat de Hilversummers de coronacrisis samen met het vaccin door moeten komen. "De conclusie van dit jaar is toch dat we het zonder het vaccin niet gaan redden."

Vertrekkende wethouders De gemeenten in de regio kregen ook te maken met vertrekkende wethouders. Zo vertrok de Larense wethouder Karin Hunnik om niet nader verklaarde 'recentelijke gebeurtenissen.' Zij wordt volgende week vervangen door Jan den Dungen. Maar vooral het Hilversumse college van B&W kreeg tikken en zag twee wethouders vertrekken, namelijk Wimar Jeager en Jan Kastje. Zij werden vervangen door respectievelijk Gerard Kuipers en Bart Heller. "Hun vertrek heeft me pijn gedaan, maar dat hoort bij openbaar bestuur", zegt Broertjes.

Tekorten Sociaal Domein Een ander obstakel waar de Gooise gemeenten mee te maken hebben gekregen zijn de overschrijdingen van de begroting in het Sociaal Domein. Vooral Burgemeester Van Benthem en de Larense burgemeester Nanning Mol waren hier niet over te spreken. Ze vinden dat de bijdrage uit het Rijk tekort schiet. Daarnaast opperde burgemeester Mol dat de problemen creatiever opgelost worden. "Als we bijvoorbeeld de jeugdzorg betaalbaar willen houden, moeten we zorgen dat de kinderen lokaal terecht kunnen, zoals bij goede sportverenigingen. Als we kijken naar de WMO zijn we veel geld kwijt aan hulpmiddelen, dus moeten we investeren in oplossingen om dit vraag af te vlakken", legt Mol uit. "Het zal in de toekomst meer naar de Larense maat moeten." Luister de hele radioreportage terug via deze link.

Luister alle andere verhalen uit het jaaroverzicht van NH Gooi Zaterdag terug via deze link.