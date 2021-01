Ziekenhuizen blij met besluit kabinet: "Starten zodra we vaccins binnen hebben"

NOORD-HOLLAND - Ziekenhuispersoneel hoort toch wel bij de groep zorgmedewerkers die als eerste gevaccineerd wordt. Eerder werd besloten om deze groep niet mee te nemen in de eerste vaccinatieronde. "We zijn opgelucht dat de oproep van de ziekenhuizen gehoord is en dat de medewerkers in de frontlinie als eerste gevaccineerd worden", zegt Rinske de Wit van de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ).

Demi Joy Helgering

Niet al het ziekenhuispersoneel wordt gevaccineerd, maar alleen het personeel op de spoedeisende hulp, de IC's, de covidafdelingen en het ambulancepersoneel. "Dat zal gaan om ongeveer 30.000 mensen", zegt woordvoerder Wouter van der Horst van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. De afgelopen dagen werd de roep om ook het ziekenhuispersoneel als eerste te vaccineren steeds groter. "We zijn tevreden over het besluit, maar we zien dit niet al eens triomf", zegt Van der Horst. "We moeten nu keihard aan het werk om het voor elkaar te krijgen.

Blij en opgelucht De ziekenhuizen die NH Nieuws vandaag sprak zijn blij met het nieuws. "We zijn blij dat er snel gestart gaat worden met de coronavaccinatie van zorgpersoneel in de acute zorg", zegt woordvoerder Niels Jansen van het OLVG in Amsterdam. "Zoals bekend is de situatie in het ziekenhuis nijpend, mede door ziekteverzuim welke vaak corona-gerelateerd is."

Het Zaans Medisch Centrum deelde gisteren op Twitter een petitie om het ziekenhuispersoneel eerder te vaccineren. "We zijn heel blij. We hebben daar zelf ook om gevraagd", zegt woordvoerder Jolande van de Walle. Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep (NWZ) zijn ze opgelucht. "Natuurlijk willen we het liefst dat alle zorgmedewerkers gevaccineerd worden, maar de frontlinie is het belangrijkste", zegt woordvoerder De Wit.

Starten zodra vaccins binnen zijn Het vaccineren van het personeel kan beginnen zodra de vaccins binnen zijn, zeggen de ziekenhuizen. "We kunnen dat snel opzetten", zegt Van de Walle van het Zaans MC. "Maar eerst wachten we nog de informatie vanuit de overheid af." Ook in het OLVG kunnen ze snel beginnen. "Zodra de vaccinaties uitgeleverd worden, kunnen we starten met vaccineren van onze collega's. We hopen dat dat zo vroeg mogelijk zal zijn. We wachten op verdere informatie die we zullen ontvangen van de LNAZ (Landelijk Netwerk Acute Zorg, red.)", aldus woordvoerder Jansen.

Quote "Wanneer we kunnen starten hangt vooral af van de levering van de vaccins" Rinske de Wit, Woordvoerder Noordwest Ziekenhuisgroep

In het NWZ waren de voorbereidingen voor het vaccineren al begonnen, zegt woordvoerder De Wit. "We waren in ieder geval al gestart met de voorbereidingen. Wanneer we kunnen starten hangt vooral af van de levering van de vaccins." Uiterlijk maandag duidelijkheid Het is nog niet duidelijk hoe het vaccinatieplan er voor de ziekenhuizen nu uitziet. Het LNAZ komt op korte termijn met een plan van aanpak. 'Het streven is om uiterlijk maandag 4 januari duidelijkheid te krijgen wat de kortst mogelijke termijn is waarop gestart kan worden met vaccineren van medewerkers uit de acute zorg. Waarschijnlijk gebeurt dat in circa tien ziekenhuizen, verspreid over het land', valt in het bericht van het ministerie van Volksgezondheid en de LNAZ te lezen. De voorzitter van het LNAZ, Ernst Kuiper, zei vanmiddag bij de NOS op Radio 1 dat het vaccineren waarschijnlijk niet voor 8 januari kan beginnen. "De verdeling van het vaccin, dat met -70 graden moet worden bewaard en komt in batches van duizend stuks, kost gewoon een aantal dagen tijd."