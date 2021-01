Laagvlieger MVV is 'zeker geen' opwarmertje voor FC Volendam

VOLENDAM - Zondagavond om acht uur hervat FC Volendam de competitie met de thuiswedstrijd tegen MVV. Vijf dagen later volgt de ontmoeting met koploper SC Cambuur. Volgens trainer Wim Jonk en aanvaller Martijn Kaars is het duel tegen de nummer zeventien van de ranglijst allesbehalve een opwarmertje voor de topper in Leeuwarden.