Andries Jonker is niet zo van de goede voornemens: "Altijd gaan voor resultaat"

Voor het duel met NEC, zondagmiddag 16:45 uur, kan Jonker weer beschikken over Benaissa Benamar en Rashaan Fernandes. Zij vielen in de laatste wedstrijd tegen Jong Ajax geblesseerd uit.

Frank Korpershoek en Tom Overtoom trainde wel weer mee met de groep, maar zullen tegen de Nijmegenaren niet in de basis starten. De verwachting is dat Telstar met hetzelfde team gaat starten als in de laatste wedstrijd tegen Jong Ajax (1-2 winst). Al weet je dat in deze coronatijd nooit helemaal zeker.