Andries Jonker is niet van de goede voornemens: "Altijd gaan voor resultaat"

VELSEN-ZUID- Telstar-trainer Andries Jonker heeft voor het nieuwe jaar geen goede voornemens. Daar heeft hij niet zoveel mee; hij doet het gehele jaar zijn best voor een goed resultaat. De trainer hoopt tegen NEC en De Graafschap dan ook op een flitsende herstart van de competitie.

Voor het duel met NEC, zondagmiddag om 16.45 uur, kan Jonker weer beschikken over Benaissa Benamar en Rashaan Fernandes. Zij vielen in de laatste wedstrijd tegen Jong Ajax geblesseerd uit. Frank Korpershoek en Tom Overtoom trainden ook weer met de groep mee en zullen waarschijnlijk op de bank beginnen. De verwachting is dat Telstar met dezelfde basis als tegen Jong Ajax (1-2 winst) begint.

Tekst gaat verder onder de video